POL-CUX: Mehrere Fahrräder beschädigt

Beverstedt/OT Stubben. Am 06.06.2021 kam es in den frühen Morgenstunden am Bahnhof Stubben zu einer Sachbeschädigung an fünf abgestellten Fahrrädern. Die Polizei in Schiffdorf sucht nun nach den Eigentümern, der Fahrräder und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich auf der hiesigen Dienststelle in Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 948-0 zu melden.

