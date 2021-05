Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Rüthen-Kallenhardt - Ohne Beute - Zigarettenautomaten angegangen

Rüthen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (19. Mai), gegen 01.15 Uhr, hörte eine Zeugin Geräusche, wie von einem Bohrer und ein Hämmern. Die Quelle dessen konnte sie jedoch nicht ausmachen. Am 20. Mai konnte dann an der Straße "Untere Steinpforte" eine stark beschädigter, dort aufgestellter Zigarettenautomat aufgefunden werden. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei davon aus, dass die Täter unter anderem versucht hatten den Automaten mittels Flex und Hebeln zu öffnen. Die Polizei bittet weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 02902-91000 zu melden. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell