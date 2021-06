Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: mehrere Unfälle mit verletzten Verkehrsteilnehmern

Cuxhaven (ots)

Zusammenstoß zwischen Traktor und Motorroller

Osten. Gestern Vormittag, gegen 11 Uhr, wurde ein 16-jähriger Rollerfahrer aus Osten bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der junge Mann fuhr auf der Landstraße zwischen Hasenfleet und Schüttdamm. Ein 65-jähriger aus Osten wollte mit seinem Traktor mit Anhänger von seinem Grundstück die Landstraße überqueren und in einen Feldweg fahren. Dabei übersah er den Rollerfahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 16-jährige und verletzte sich leicht. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt über 1.000 Euro.

++++++

Vorfahrt missachtet - ein Autofahrer verletzt

Cadenberge. Einen leicht verletzten Autofahrer und hohen Sachschaden an den Fahrzeugen hatte gestern Vormittag gegen 9.30 Uhr ein Unfall auf der B73 in Cadenberge zur Folge. Ein 58-jähriger Cadenberger wollt mit seinem PKW von der Schützenstraße nach links auf die B73 abbiegen. Dabei übersah er den PKW eines 57-jährigen aus der Wingst. Bei dem Zusammenstoß wurde der Wingster leicht verletzt. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt etwa 25.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

++++++

Fahrradfahrerin schwer verletzt

Belum. Eine 89-jährige Fahrradfahrerin aus Otterndorf wurde gestern Abend gegen 18.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Die Frau war auf dem Mühlenweg in Richtung B73 unterwegs. An der Einmündung wollte sie die B73 überqueren, achtete dabei jedoch nicht auf den bevorrechtigten Verkehr. Ein 70-jähriger aus Cadenberge konnte seinen PKW trotz Vollbremsung nicht mehr rechtzeitig anhalten. Bei dem Zusammenstoß wurde die Radfahrerin schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad wurde durch den Aufprall über die Fahrbahn gegen ein weiteres Auto geschleudert. Der Schaden an allen Fahrzeugen beträgt einige tausend Euro.

++++++

