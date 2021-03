Bundespolizeidirektion Koblenz

BPOLD-KO: Bundespolizeidirektion Koblenz - Änderung der Erreichbarkeit für Medienvertreter

Koblenz, Kaiserslautern, Trier, Frankfurt am Main, Saarbrücken, Kassel (ots)

Am 22. März 2021 ändert sich die Erreichbarkeit der Pressestelle der Bundespolizeidirektion Koblenz. Diese ist ab Montag unter der Rufnummer: 0261-399-4110 erreichbar. Aufgrund der technischen Umstellungen, die bereits am heutigen Tag beginnen, wählen Sie für Notfälle am Wochenende die Nr.: 0152-04678691.

