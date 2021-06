Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Landkreis Cuxhaven; Geestland Betrunkener Rollerfahrer ohne Führerschein in Geestland

Cuxhaven (ots)

Am 11.06.2021 gegen 21:30 Uhr wurde die Polizei in Geestland auf einen schnellen Rollerfahrer aufmerksam. Der 53-jährige Rollerfahrer aus Geestland gab bei der Kontrolle an, dass er seinen Führerschein zu Hause vergessen habe. Im Gespräch wurde deutlicher Alkoholgeruch festgestellt. Der Alkoholtest ergab einen Wert über 1,5 Promille. Auf der Dienststelle wurde ihm daraufhin eine Blutprobe entnommen. Sein vergessener Führerschein konnte von der Polizei nicht einbehalten werden, da er diesen schon vor zehn Jahren abgeben musste. Nun muss sich der Geestländer wegen mehrerer Straftaten verantworten.

