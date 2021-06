Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Tageswohnungseinbruch in Cuxhaven +++ Trunkenheit im Verkehr +++ Quad deutlich zu schnell +++ Hemmoor: Zeugen gesucht

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am Freitag, 11.06.2021 kam es in der Zeit von 07:45 Uhr bis 11:20 Uhr im Rosenhof zu einem Tageswohnungseinbruch. Bislang unbekannte Täter verschafften sich über das Kellerfenster Zutritt zu einem Einfamilienhaus und durchsuchten dieses nach Diebesgut. Die genaue Schadenssumme und was entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei Cuxhaven bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben können, sich unter der 04721 573-0 zu melden.

------------

Cuxhaven. Am Freitag, 11.06.2021, wurde der Polizei gegen 08:20 Uhr ein Hinweis auf eine augenscheinlich alkoholisierte Person gegeben, die auf dem Fahrersitz eines PKW's sitze. Bei der Überprüfung ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest 2,67 Promille. Der 57-jährige Cuxhavener gab an, dass er sich abholen lasse und nicht selbst fahren wolle. Ihm wurde daher eindringlich untersagt, in diesem Zustand ein Kraftfahrzeug zu führen. Etwa 20 Minuten später wurde der Pkw fahrend in der Hauptstraße festgestellt - am Steuer - der 56-Jährige. Sein Führerschein wurde sichergestellt und es wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Er wird sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

-----------

Cuxhaven. Am Samstag, 12.06.2021 führten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven im Döser Feldweg, in Höhe der Schule am Meer Geschwindigkeitsmessungen durch. In der Zeit von 19:15 Uhr bis 19:45 Uhr wurde dabei u.a. ein Quad mit einer Geschwindigkeit von 97 km/h bei erlaubten 50 km/h gemessen. Der Fahrzeugführer wird nun mit einem Fahrverbot, zwei Punkten und einem Bußgeld im dreistelligen Bereich rechnen müssen.

-----------

Hemmoor. In der Zeit von Donnerstag, 10.06.2021, 21:00 Uhr bis Freitag, 11.06.2021, 06:50 Uhr kam es erneut zu einem Einbruch in Hemmoor. Dieses Mal verschafften sich die Täter Zugang zu einem Betriebsgelände in der Fährstraße und entwendeten aus einem verschlossenen Transporter und Lagerraum diverse Werkzeuge. Der Schaden wird auf 2.500,00 Euro geschätzt. In derselben Nacht wurde ein Transporter in der Bahnhofstraße aufgebrochen und auch in der Nacht zuvor, von Mittwoch auf Donnerstag verschafften sich Täter Zutritt zu einem Fahrradgeschäft in der Bahnhofstraße. Ein Tatzusammenhang kann nicht ausgeschlossen werden. Wer Hinweise zu diesen Taten und den bislang unbekannten Tätern geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Hemmoor unter der 04771 607-0 zu melden.

