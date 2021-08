Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Volvo gestreift?

Kaiserslautern (ots)

Eine Unfallflucht ist der Polizei am Sonntagabend aus der Kaiserstraße gemeldet worden. Ein unbekannter Autofahrer hat hier einen geparkten Volvo C30 gestreift und beschädigt - ohne den angerichteten Schaden zu melden, fuhr er davon. Die Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise! Der Volvo stand zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 77. Der unbekannte Unfallverursacher, fuhr vermutlich die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Pariser Straße, als er den Wagen streifte. Hinweise auf mögliche Verursacher nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell