Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wer hat den Stein unters Auto gelegt?

Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen schlechten Scherz haben sich unbekannte Täter am Wochenende in Niederkirchen erlaubt: Sie platzierten einen Stein unter einem Auto, so dass der Wagen nicht mehr bewegt werden konnte. Die Polizei ermittelt wegen Nötigung, sucht Zeugen und bittet um Hinweise auf die Verantwortlichen.

Ein Anwohner der Hebelstraße meldete am frühen Sonntagabend telefonisch, dass jemand einen Sandstein unter die Vorderachse seines Autos gelegt habe und er den Pkw jetzt nicht mehr fortbewegen könne.

Eine Streife rückte aus und fand die Situation wie beschrieben vor. Ein Schaden war - so der erste Eindruck - an dem Fahrzeug zum Glück (noch) nicht entstanden.

Wie die Täter den Stein unter das Fahrzeug bugsieren konnten, ist unklar. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagabend und Sonntagabend, 18.40 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum in der Hebelstraße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 mit der Polizeiinspektion 1 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell