Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Verdächtige Personen

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine aufmerksame Zeugin hat in der Nacht zu Montag die Polizei nach Hochspeyer gerufen. Die Frau meldete kurz vor halb 5, dass sie zwei Jugendliche beobachtet habe, die durch die Stettiner Straße liefen und an abgestellten Fahrzeugen "testeten", ob diese verschlossen sind. Ob die Unbekannten bereits in einen Wagen eingedrungen waren, konnte die Zeugin nicht sagen.

Eine Streife rückte sofort aus und suchte die Straßen in Hochspeyer ab, konnte die beschriebenen Personen aber nirgends sichten. Es soll sich um zwei junge Männer gehandelt haben, die ungefähr 18 Jahre alt sind. Einer trug eine hellblaue Jacke, der andere eine Basecap und einen Rucksack. Zeugen, denen das Duo ebenfalls aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.

Bislang sind aus dem Ortsbereich keine Diebstähle aus Fahrzeugen gemeldet worden. Der Vorfall zeigt jedoch, wie wichtig es ist, sein Auto über Nacht unbedingt zu verschließen - und auch keine Wertgegenstände im Wageninnenraum zurückzulassen! |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell