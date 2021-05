Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Rollerfahrer flüchtig - Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Mittwochabend (19.5.), gegen 18:00 Uhr, zeigte ein 42-jähriger Mann eine Verkehrsunfallflucht bei der Polizei in Neuss an. Am Mittwochvormittag (19.5.), gegen 12:00 Uhr, sei er mit dem Fahrer eines E- Scooters an der Bahnüberführung Weberstraße in Neuss kollidiert. Nach einem kurzen Wortwechsel sei der Unbekannte in Richtung Reuschenberger Weg davongefahren, ohne dass seine Identität feststand. Der Neusser erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.

Er beschreibt den flüchtigen Fahrer als Jugendlichen im Alter von circa 16 Jahren und etwa 160 bis 165 Zentimeter groß. Der junge Mann soll dunkle, kurze Haare und insgesamt einen hellen Hauttyp haben. Er trug einen hellen Pullover sowie eine Hose. Der Elektroroller (Leihroller) sei grün gewesen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem Fahrzeugführer des beschriebenen Rollers. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des Fahrers geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 300-0 zu melden (Verkehrskommissariat Neuss).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell