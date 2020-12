Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: 27-Jähriger nach Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Widerstand in Böblingen in Haft

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Mit einem renitenten Mann hatten es Mitarbeitende des Landratsamts Böblingen und Polizeibeamte am Mittwoch und Donnerstag zu tun. Er hatte am Mittwoch gegen 11:40 Uhr trotz eines bestehenden Hausverbotes das Landratsamt betreten, dabei zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zur Seite gestoßen und sie beleidigt. Daraufhin verständigte Polizeibeamte trafen den 27-Jährigen im Eingangsbereich an. Einen gegen ihn ausgesprochenen Platzverweis ignorierte er und auch nach Androhung des Gewahrsams versuchte er erneut, ins Landratsamt zu gelangen. Als er schließlich zum Angriff auf einen der Polizisten ansetzte, wurde er zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen. Nachdem er die Nacht in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers Böblingen verbracht hatte, wurde der bereits mehrfach einschlägig in Erscheinung getretene togoische Tatverdächtige auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag dem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Noch beim Polizeirevier leistete der 27-Jährige erneut Widerstand und musste letztlich an Händen und Füßen gefesselt vorgeführt werden. Der Haftrichter setzte den gegen ihn beantragten Haftbefehl in Vollzug und wies ihn in eine Justizvollzugsanstalt ein.

