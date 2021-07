Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim - Schaden an Schulgebäude

Friesenheim (ots)

Zwei Jugendliche sollen laut Zeugenaussagen am Montagabend kurz vor 22 Uhr mit Gegenständen gegen die Eingangstür und Fenster einer Schule in der Friesenheimer Hauptstraße geschlagen haben. Hierbei gingen Scheiben einer Abstellkammer zu Bruch, so dass ein Schaden von ungefähr 3.000 Euro entstand. Trotz sofortiger Fahndung konnten die beiden Tatverdächtigen nicht ermittelt werden. Mögliche Zeugenhinweise werden erbeten an die Ermittler des Polizeirevier Lahr unter der Rufnummer: 07821 277-0. /ag

