Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Zwei leicht Verletzte durch Unfall

Achern (ots)

Unachtsamkeit dürfte der Grund für einen Auffahrunfall am Montagmorgen in der Fautenbacher Straße gewesen sein. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 9 Uhr eine 25-Jährige mit ihrem Mini Cooper auf einen verkehrsbedingt wartenden Mercedes auf. Sowohl die Mini Cooper-Fahrerin als auch der 58-jährige Mercedes-Fahrer wurden leicht verletzt im Acherner Klinikum behandelt, konnten das Krankenhaus aber am gleichen Tag noch verlassen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 EUR geschätzt.

