Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Lauffen am Neckar- Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Motorboot

Göppingen (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 02.04.2021 15:00 Uhr bis Sonntag, 11.04.2021 13:00 Uhr wurde die Frontscheibe eines Motorbootes zerstört. Das Motorboot war am Neckaruferweg beim Ruderclub Lauffen an den dortigen Sportbootliegeplätzen abgelegt. Ein oder mehrere unbekannte Täter warfen oder schossen mittels Schleuder größere Kieselsteine vermutlich von der nahegelegenen Neckarterrasse auf das Sportboot. Die Scheibe wurde durchschlagen und vollständig zerstört. Es wurde ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000EUR verursacht. Die zuständige Wasserschutzpolizei Heilbronn hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07131 - 9218 0 um sachdienliche Zeugenhinweise.

