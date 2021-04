Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigungen durch Graffiti im Mantelhafen Überlingen - 88662 Überlingen

Bodenseekreis

Göppingen (ots)

88662 Überlingen, Mantelhafen (Bodenseekreis)

Durch einen oder mehrere unbekannte Täter wurde in der Nacht von Freitag, 09.04.2021, auf Samstag, 10.04.2021 ein Graffiti in schwarzer Farbe auf dem Dach des Fahrgastschiffes Milan angebracht. Das Fahrgastschiff lag zur Tatzeit an seinem Wasserliegeplatz im Mantelhafen von Überlingen.

Außerdem konnte ein weiteres Graffiti in gleicher Farbe mit demselben Schriftzug im Hafenbereich festgestellt werden. Das Graffiti wurde auf einem XXL Blumentopf, welcher als Landesgartenschauwerbung dient, angebracht.

Die zuständige Wasserschutzpolizei Überlingen hat die Ermittlungen in beiden Fällen aufgenommen und bittet in diesem Zusammenhang unter der Telefonnummer 07551/949590 um sachdienliche Zeugenhinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, übermittelt durch news aktuell