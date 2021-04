Polizeipräsidium Einsatz

POL-Einsatz: Stuttgart Bad-Cannstatt - Nilgänse gerettet

Göppingen (ots)

Am Donnerstag, 01.04.2021 um 16:15 Uhr meldeten aufmerksame Radfahrer zwei verletzte Nilgänse am "Berger Steg" am Neckardamm in Stuttgart Bad-Cannstatt. Bei einem Tier war ein Anglerhaken durch das Bein getrieben. Schwimmer und Seil wickelten sich um das andere Tier, sodass beide aneinandergefesselt waren. Mit einem Kescher sicherten die Einsatzkräfte der Wasserschutzpolizeidirektion Stuttgart die beiden Tiere und trennten sie anschließend voneinander. Die Gänse wurden danach zur tierärztlichen Versorgung der Tiernotrettung übergeben.

