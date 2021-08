Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 20.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls aus Supermarkt++Diebstahl aus einem Wohnhaus/ Angeblicher Handwerker++Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz++

Leer - Verdacht des gewerbsmäßigen Diebstahls aus Supermarkt

Am 18.08.2021, gegen 15:00 Uhr ereigneten sich jeweils ein Ladendiebstahl in zwei Filialen eines in Leer ansässigen Lebensmitteldiscounters. Eine Gruppe von wahrscheinlich drei Tätern entwendete zunächst Tabakwaren aus einer im Osseweg befindlichen Filiale und flüchtete von dort unerkannt mit dem erlangten Diebesgut in Form von Tabakwaren. Im weiteren Tagesverlauf suchten die Täter gegen 15:45 Uhr eine weitere Filiale der Discounterkette in der Straße "Hohe Loga" auf. Auch dort entwendeten die Täter Tabakwaren und wurden bei der Ausführung von einer zurzeit namentlich unbekannten Zeugin beobachtet, welche aber umgehend eine Mitarbeiterin des Geschäftes informierte. Die Täter verließen erneut mit weiterem Diebesgut den Laden, woraufhin von dem Geschäftspersonal die Polizei Leer über den Sachverhalt informiert wurde. Zwei der tatverdächtigen Personen konnten jedoch im Rahmen einer Nahbereichsfahndung durch Einsatzkräfte der Polizei gestellt werden. Im Rahmen der weiteren Sofortermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die tatverdächtigen Männer im Alter von 26 und 37 Jahren Teil einer Gruppe darstellen, welche gewerbsmäßig Ladendiebstähle begeht. Die Polizei in Leer sucht zwecks weiterer Tataufhellung Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen geben können. Um Kontaktaufnahme mit der Polizei wird insbesondere die Dame gebeten, welche den zweiten Diebstahl konkret beobachten konnte.

Leer - Diebstahl aus einem Wohnhaus/ Angeblicher Handwerker

Am 19.08.2021, gegen 11:30 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Wohnhaus in der Rymeerstraße in Leer. Ein derzeit unbekannter männlicher Täter betrat ungebeten durch eine unverschlossene Nebeneingangstür ein Wohnhaus und bot dem dort befindlichen Geschädigten ungebeten eine Dachdecker-Dienstleistung an, da angeblich eine Dachpfanne verrutscht sei. Der Täter nutzte zudem die eingeschränkte Bewegungsmöglichkeit des 83-jährigen Geschädigten aus und begab sich in das Obergeschoss. Der falsche Handwerker entwendete dort eine Geldkassette und verließ kurz darauf das Haus. Der geschätzte Schaden wird auf einen vierstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, sich mit der Dienststelle in Leer in Verbindung zu setzen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang zudem daraufhin, dass die Vorfälle mit sogenannten falschen Handwerkern immer wieder auffallen. Daher wird empfohlen, auch über Tag keine Türen, die als Eingang zu einem Wohnbereich zu nutzen sind, unverschlossen zu lassen. Im Besonderen sollte das Augenmerk auf Nebeneingänge gelegt werden. Bürger*innen, die von Personen, die sich als falsche Handwerker ausgeben, ungefragt aufgesucht und bedrängt werden, sollten umgehend die Polizei verständigen.

Emden - Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz Am 17.08.2021, zwischen 19:15 Uhr und 19:40 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Fritz-Reuter-Straße in Emden. Ein 24-jähriger Mann aus Emden parkte seinen roten Hyundai-Pkw auf einem Parkplatz in der Nähe eines Verbrauchermarktes ab. In seiner Abwesenheit beschädigte ein unbekannter Täter vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken den Pkw des Mannes und entfernte sich anschließend vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen, die Polizei in Emden unter der 04921-8910 zu kontaktieren.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

