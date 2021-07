Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht in Dernbach (Westerwald) **Zeugen gesucht**

Dernbach (Westerwald) (ots)

Am Freitag, den 24.07.2021, gegen 01:00h befuhr ein bislang unbekannter PKW die Hauptstraße in Dernbach (Westerwald) in Fahrtrichtung Ebernhahn. Er kam in Höhe der Hausnummer 36 nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort geparkten Fahrzeug. Durch die Kollision entstand erheblicher Sachschaden an dem geparkten PKW. Der Verkehrsunfallverursacher entfernte sich im Anschluss ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfall, dem Unfallverursacher oder einem auf der Beifahrerseite stark beschädigten PKW geben können, werden gebeten ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Montabaur (02602-92260) mitzuteilen.

