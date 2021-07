Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Lautzenbrücken - Verkehrsunfall mit Schwerverletztem auf der B 414

Lautzenbrücken (ots)

Am Mittwoch, dem 21.07.2021 befuhr ein 68-jähriger Pkw-Fahrer um 16.35 Uhr die L294 aus Richtung Bad Marienberg kommend in Richtung B414. Ein der Einmündung wollte er nach links abbiegen missachtete aber dort den Vorfahrtsberechtigen 28-jährigen Pkw-Fahrer, der die B 414 aus Richtung Hof befuhr. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurde der 68-jährige Unfallverursacher schwerverletzt und musste mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden.

