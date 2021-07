Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diez - Diebstahl aus Pkw -

Diez (ots)

Am Montagabend (19.07.21) stellte der Geschädigte seinen Firmentransporter gegen 19:30 Uhr in der Schulstraße von Diez ab. Als er am Dienstagmorgen gegen 06 Uhr wieder an seinem Fahrzeug war, stellte er fest dass die Scheibe der Beifahrerseite eingeschlagen war. Aus dem Handschuhfach wurde eine Geldbörse mit diversen Dokumenten und Bargeld entwendet. Personen, die Angaben zu diesem Vorfall machen können, werden gebeten ihre Beobachtungen der Polizeiinspektion Diez mitzuteilen.

