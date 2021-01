Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Radfahrerin bei Rotlichtverstoß verletzt

Hattingen (ots)

Am Donnerstag fuhr eine 76-Jährige mit ihrem Fahrrad, gegen 18:00 Uhr, auf der Blankensteiner Straße in Richtung Schulstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr sie bei Rotlicht an der Kreuzung Blankensteiner Straße/Schulstraße in den Kreuzungsbereich und beabsichtigte geradeaus ihre Fahrt in die Feldstraße fortzusetzen. Hier stieß sie gegen den Pkw einer 35-jährigen Hattingerin die auf der Schulstraße in Richtung Feldstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich dadurch leicht. Sie wurde zur weiteren ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

