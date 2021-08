POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 24.08.2021

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Diebstahl aus Booten

Zwischen dem 20.08.2021, 12:00 Uhr und dem 23.08.2021, 15:00 Uhr ereigneten sich zwei Diebstähle aus Booten im Klappweg in Emden. Unbekannte Täter verschafften sich vermutlich über den Wasserweg Zutritt zu einem Boot und wirkten auf ein Vorhängeschloss ein, um in den Innenbereich einzutreten. Sie entwendeten Bootszubehör im Wert eines vierstelligen Betrages. Zusätzlich wurde roter Diesel aus dem Bootsboden ausgebracht. Weiterhin drangen unbekannte Täter in diesem Zeitraum in ein weiteres Sportboot ein. Auch hier gelangten die Täter nach bisherigen Erkenntnissen über den Wasserweg zu dem Boot und kletterten über die Reling. Um an das Deck des Bootes zu kommen, wurde die Plexiglasschiebetür beiseitegeschoben. Ferner lösten sie die Schließvorrichtung der Holztür, um aus dem Innenbereich diverse Gegenstände und Bootszubehör. Auch hier wird der Schaden auf einen vierstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat beide Vorfälle aufgenommen und prüft einen Tatzusammenhang. Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei In Emden in Verbindung zu setzen.

Leer - Urkundenfälschung/Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 23.08.2021, gegen 22:30 Uhr wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle eine Urkundenfälschung in der Sägemühlenstraße festgestellt. Bei der Überprüfung der Fahrerlaubnis ergab sich aufgrund der Gesamterscheinung mitsamt mangelnder Sicherheitsmerkmale auf dem Führerschein der dringende Verdacht, dass es sich bei dem vorgelegten Dokument um eine Fälschung handelte Die Polizei ein Ermittlungsverfahren gegen den 33jährigen Betroffenen eingeleitet.

Holtland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 23.08.2021, gegen 16:15 Uhr wurde im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle eine Verkehrsfahrt ohne gültige Fahrerlaubnis in der Osterstraße festgestellt. Anlass der Kontrolle eines 42-jährigen Pkw-Fahrers war die Überprüfung der ordnungsgemäßen Sicherung eines mitfahrenden 8-jährigen Kindes. Auch hier wurde ein Verstoß erfasst, da weder ein Kindersitz noch eine Sitzerhöhung verwendet wurde. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Leer - Amtsanmaßung am Telefon

Am 23.08.2021, zwischen 12:20 Uhr und 12:50 Uhr kam es zu zwei Vorfällen der Amtsanmaßung am Telefon in Leer. Eine 82-jährige Frau wurde von einem vermeintlichen Polizisten angerufen, der einen Unfall schilderte. In diesem sei ihre Tochter verwickelt. Weiterhin erhielt eine 56-jährige Frau erhielt einen Anruf einer unbekannten Frau, die sich auch als Polizeibeamtin ausgab und ebenfalls einen Unfall ihrer Tochter schilderte. Beide Frauen wurden misstrauisch und beendeten kurzerhand das Telefongespräch. Die Polizei warnt, dass es in Leer und Umgebung zu vermehrten Vorfällen der Schockanrufe kam. Bei Telefonanrufen mit psychisch belastenden Konfrontationen, wie beispielsweise tödlichen Verkehrsunfällen, sollten Sie sich nicht auf ein solches Gespräch einlassen. In diesem Kontext wird die Polizei Sie niemals zu Überweisungen auffordern. Beenden Sie frühzeitig das Gespräch und kontaktieren Sie sofort die Polizei.

Leer - Verkehrsunfallflucht

Am 22.08.2021 kam es in der Zeit von 13:00 Uhr bis 15:30 Uhr auf einem Parkplatz an der Bürgermeister-Ehrlenholz-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich bei einem Rangiermanöver in einen ordnungsgemäß geparkten Pkw BMW in blau und hinterließ einen erheblichen Schaden an dem hinteren rechten Radkasten. Die Karosserie wurde dabei massiv eingedrückt. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Bereich geschätzt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den erheblichen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und eine Spurensuche durchgeführt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Leer in Verbindung zu setzen.

Rhauderfehn/Collinghorst - Brand eines Schulgebäudes Am 23.08.2021 wurde um 12:00 Uhr ein Dachstuhlbrand eines Schulgebäudes am Unnerloogsweg entdeckt und per Notruf mitgeteilt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden an dem Gebäude Reparaturarbeiten auf dem Dach durchgeführt, wobei aus noch nicht geklärten Gründen der Dachstuhl in Brand geriet. Der Brand dehnte sich anschließend auf den gesamten Mittelteil der Schule aus. Bei dem Vorfall wurden zwei Mitarbeiter einer Handwerksfirma leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Weitere Personen befanden sich nicht in dem Schulgebäude. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Der Schaden wird auf einen sechsstelligen Bereich geschätzt. Die Polizei hat die Brandsache aufgenommen und den Brandort für die weitere Spurensuche beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

