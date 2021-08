Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 23.08.2021

PI Leer/Emden

++ Verkehrsunfallflucht in der Cirksenastraße ++ Sachbeschädigung an einem Pkw ++

Emden - Verkehrsunfallflucht in der Cirksenastraße

Im Zeitraum vom 20.08.2021, 18:00 Uhr bis zum 21.08.2021, 13:30 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Cirksenastraße in Emden. Eine 23-jährige Frau parkte ihren weißen Pkw Audi in einer Parklücke am Fahrbahnrand zwischen den Einmündungen Dornumer Straße und Saxumer Straße ab. In ihrer Abwesenheit beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer ihr Fahrzeug im Bereich des Kotflügels vorne links und entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit. Die Polizei bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden.

Emden - Sachbeschädigung an einem Pkw

Am 22.08.2021, gegen 05:30 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung in Emden. In der Wolthuser Straße zwischen den Einmündungen zu den Straßen "Ausser dem Nordertor" und "Claas-Tholen-Straße" trat ein 21-jähriger Mann mit einem beschuhten Fuß gegen dem am Straßenrad geparkten VW-Pkw einer 81-jährigen Frau. Der geschätzte Schaden beläuft sich im dreistelligen Bereich. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen.

