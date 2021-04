Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Asemissen. Handtasche gestohlen.

Lippe (ots)

Ein Mann und eine Frau stahlen am Donnerstagmittag in der Hauptstraße die Handtasche einer 81-jährigen Frau und flüchteten. Die Dame kam gegen 12:20 Uhr aus einem Sonderpostenmarkt, ihre rosafarbene Handtasche hatte sie in ihrem Rollator abgelegt. Das Pärchen griff die Tasche, die etwas Bargeld und Ausweispapiere enthielt, direkt vor dem Geschäft und flüchtete über einen nahegelegenen Treppenaufgang. Eine Fahndung im Nahbereich blieb erfolglos.

Täterin und Täter werden folgendermaßen beschrieben: Beide im Alter zwischen 20 und 30 Jahren, schlank und mit blauen Jeans, dunkelblauen Jacken und schwarzen Schuhen bekleidet. Er habe dunkle Haare und sei etwa 1,65 bis 1,75 m groß, sie habe schwarzes langes Haar und sei kleiner gewesen als ihr Begleiter. Wer Hinweise auf das Diebesduo oder den Verbleib der Handtasche hat, informiert die Kripo bitte unter 05222 98180.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell