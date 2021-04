Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Wohnhaus fängt Feuer.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag brannte ein Wohnhaus in der Straße "An der Mosebecke", es ist nicht mehr bewohnbar. Bei Bauarbeiten am Garagenanbau geriet das Dach des Hauses in Brand. Als Feuerwehr und Polizei eintrafen, stand schon der gesamte Dachstuhl in Flammen. Die Feuerwehr war mehrere Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Zwei Männer wurden wegen einer möglichen Rauchgasvergiftung ins Klinikum gebracht. Der Sachschaden am Haus wird auf mindestens 250 000 Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung.

