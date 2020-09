Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: PK Seesen Pressemeldung vom 26.09.2020 Verkehrsunfall mit ca. 6000,- Euro Schaden.

Goslar (ots)

Seesen

Am Samstag den 26.09.2020 kam es gegen 16:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hildesheimer Straße in Rhüden. Demnach befuhr ein 67jähriger PKW-Fahrer die Maatestraße in Richtung der Straße Am Berge. Beim Überqueren der Hildesheimer Straße übersah er eine vorfahrtberechtigte querende 56jährige PKW-Fahrerin. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Die freiwillige Feuerwehr Rhüden musste zur Beseitigung von auslaufenden Flüssigkeiten zur Unfallstelle geordert werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000,- Euro.

