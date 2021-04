Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Automaten an Tankstelle aufgebrochen.

Lippe (ots)

Ohne Beute blieben die Diebe, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag die Münzfächer an Staubsauger- und Hochdruckreinigerautomaten einer Tankstelle in der Holter Straße knackten. Mit Gewalt hebelten die Täter die Münzfächer auf, die jedoch täglich geleert werden. Dabei verursachten sie einen Sachschaden von rund 150 Euro. Hinweise auf mögliche Täter übermitteln Sie bitte dem Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer 05231 6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell