Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 26.08.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Betrug (2)++Brand einer Gartenhütte++Amtsanmaßung durch Schockanrufe++Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz++Verkehrsunfall auf der B 436++

Leer - Betrug in Verbindung mit dem Verkauf von Reinigungsmitteln

Am 25.08.2021, zwischen 14:30 Uhr und 15:00 Uhr ereignete sich ein Betrug über den Verkauf von Reinigungsmitteln in der Nobelstraße in Leer. Eine 55-jährige Frau wurde von einem 55-jährigen Mann angesprochen, welcher sich als angeblicher Mitarbeiter eines Wohlfahrtverbandes vorstellte und ihr Reinigungsmittel zum Kauf anbot. Schließlich konnte er sie zum Kauf der minderwertigen Reinigungsmittel zu einem hohen Preis überreden. Bei einer Kontaktaufnahme mit dem Wohlfahrtsverband erfuhr die Geschädigte, dass der besagte Mann nicht in deren Auftrag tätig sei. Daraufhin teilte die Frau den Sachverhalt der Polizei mit. Die Polizei konnte den Mann bei der Fortführung seiner Verkaufsabsichten antreffen und gab diesem die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens bekannt. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass bei Ankäufen an der Haustür Vorsicht geboten ist.

Weener - Betrug mittels Link

Am 21.08.2021 kam es zu einem Betrug im Rheiderland. Ein 56-jähriger Mann bot auf einem Online-Kleinanzeigenportal diverse Hardwareteile zum Verkauf an, worauf sich ein angeblicher Kaufinteressent meldete. Der Unbekannte gab vor, den Betrag überweisen zu wollen und übersandte dem Verkäufer eine Nachricht über einen Messagingdienst. Nach Einigung über den Verkauf erhielt der 56-jährige Geschädigte einen Link, in welchen er seine Kontoverbindung eingeben sollte, um die Überweisung des Käufers zu ermöglichen. Hier wurde jedoch nicht die vereinbarte Kaufsumme überwiesen, sondern eine Geldsumme im vierstelligen Bereich vom Konto des Verkäufers eingezogen. Danach noch weitere geplante Lastschriften konnten gestoppt werden. Die Polizei hat den Vorfall aufgenommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Kontodaten auf keinen Fall in übersandte Links von unbekannten Personen eingegeben werden sollten. Es wird eine Empfehlung durch die Hausbank angeraten, um zu erfahren, wie sicherer Zahlungsverkehr im Online-Handel funktioniert.

Leer - Brand einer Gartenhütte

Am 25.08.2021, gegen 15:00 Uhr kam es zu einem Brand einer Gartenhütte in der Straße "Auf den Truben". Beim Eintreffen vor Ort konnte eine starke Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Gartenhütte und der Inhalt wurden vollständig aufgebrannt. Der Gesamtschaden wird auf einen vierstelligen Bereich geschätzt. An umliegenden Gebäuden entstand kein Schaden. Der Eigentümer war zum Zeitpunkt des Brandes im Urlaub. Die Ermittlungen über die Brandursache wurden eingeleitet und dauern an.

Emden/Moormerland - Amtsanmaßung durch Schockanrufe

In Emden am Nachmittag des 25.08.2021 ereignete sich eine Serie von Schockanrufen, bei denen Unbekannte sich am Telefon als angebliche Polizeibeamten vorstellten. Sie schilderten einen fiktiven schweren Verkehrsunfall, den das Kind des Anrufabnehmers angeblich verursacht haben soll. Um das Kind zu schützen, sollte der Anrufabnehmer eine Kaution zahlen. Unter anderem betroffen war auch eine 86-jährige Frau, bei der ein vermeintlicher Polizeibeamter über einen erfundenen Verkehrsunfall berichtete, bei dem ihre Tochter ein Kind schwer verletzt hätte. Im weiteren Verlauf forderte ein angeblicher Rechtsanwalt die Zahlung einer Kaution, um eine Gefängnisstrafe zu verhindern. Als die 86-jährige Frau antwortete, dass sie über wenig Vermögen verfüge, beendeten die unbekannten Täter das Telefonat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wenn es um psychisch belastende Konfrontationen, wie beispielsweise tödliche Verkehrsunfälle geht, wird die Polizei Betroffene niemals zu Überweisungen auffordern oder mit umgehender Inhaftierung drohen. Deshalb wird empfohlen diese Art von Telefonaten umgehend abzubrechen. Geschädigte einer solchen Straftat sollten umgehend Anzeige bei ihrer zuständigen Polizei erstatten.

Emden - Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Am 25.08.2021, zwischen 11:50 Uhr und 12:50 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Fritz-Reuter-Straße in Emden. Ein 58-jähriger Emder parkte seinen schwarzen Pkw Mercedes auf einem Parkplatz in der Nähe eines Verbrauchermarktes. In seiner Abwesenheit beschädigte ein unbekannter Unfallverursacher vermutlich beim Ein- bzw. Ausparken seinen Pkw im Bereich des Fahrzeughecks und im hinteren Stoßfänger. Daraufhin entfernte sich der Unbekannte. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden um eine Kontaktaufnahme mit der Polizei in Emden gebeten.

Weener - Verkehrsunfall auf der B 436

Am 24.08.2021, gegen 13:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B 436 in Weener. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Weener befuhr die die B436 aus Bunde kommend in Richtung Weener. In Höhe der Ortschaft Möhlenwarf fuhr er in den dortigen Kreisel ein. Dort übersah er einen bereits im Kreisel fahrenden, vorfahrtsberechtigten 58-jährigen Kraftrad-Fahrer aus Weener. Es kam zu einem seitlichen Zusammenstoß, wobei der 58-jährige Kraftrad-Fahrer stürzte. Er blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand insgesamt ein geschätzter Schaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter folgenden Rufnummern:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-929250

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell