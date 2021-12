Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Unbekannte stehlen Motorrad

Bocholt (ots)

Böse Überraschung für einen Motorradfahrer in Bocholt: Als er zum Abstellort seines Fahrzeugs kam, war es verschwunden. Abgespielt hat sich das Geschehen am Montag zwischen 06.30 Uhr und 08.00 Uhr an der Münsterstraße. Das Leichtkraftrad hatte dort neben dem Grünstreifen direkt gegenüber der Zufahrt zu den Parkplätzen an der Westfälischen Hochschule gestanden. Die Täter erbeuteten eine Maschine vom Typ Honda JC 50, orange lackiert, Nummernschild mit Klever Kennzeichen (KLE). Zwei unbekannte Spaziergänger mit Hund hatten dem Geschädigten berichtet, dass das Krad bereits gegen 08.00 Uhr nicht mehr an der betreffenden Stelle gestanden hatte. Die Polizei bittet diese sowie mögliche weitere Zeugen, sich unter Tel. (02871) 2990 mit dem Kriminalkommissariat in Bocholt in Verbindung zu setzen.

