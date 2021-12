Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Pedelecfahrer leicht verletzt

Bocholt (ots)

Ein Pedelecfahrer hat am Montag in Bocholt bei einem Verkehrsunfall leichte Verletzungen erlitten. Gegen 19.30 Uhr steuerte eine 28 Jahre alte Autofahrerin ihren Wagen auf der Straße Westend in Richtung Meckenemstraße. Als die Bocholterin nach rechts in diese abbog, erfasste ihr Auto das Zweirad: Ein 26-Jähriger hatte an der Einmündung die Radfahrerfurt aus Richtung Dinxperloer Straße kommend befahren. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus; der Sachschaden beläuft sich auf circa 800 Euro.

