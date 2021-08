Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Deckenpfronn: Einbruch in Betrieb

Ludwigsburg (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zum Freitag gegen 02:00 Uhr ein Bürofenster eines Betriebs in der Ettenbergstraße aufgehebelt und ist in das Büro eingestiegen. Dort fand er aber augenscheinlich nichts Stehlenswertes vor und verließ das Gebäude wieder über das Einstiegsfenster. Personen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Gärtringen, Tel. 07034 2539-0, zu melden.

