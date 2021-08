Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Holzgerlingen: Falsche Polizeibeamte erbeuten mit Betrug fünfstelligen Euro-Betrag

Ludwigsburg (ots)

Mit der bekannten Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamter" haben Betrüger einen knapp fünfstelligen Euro-Betrag ergaunert. Ein 60-Jähriger aus Holzgerlingen hatte am Donnerstag gegen 12:00 Uhr den Anruf eines Betrügers erhalten, der sich als Polizeibeamter ausgab und dem Herrn vortäuschte, dass er in den Fokus einer Einbrecherbande geraten sei. Im Verlauf weiterer Anrufe wurde der Mann dazu bewegt, Bargeld bei seiner Bank zu holen und in einem Karton vor seiner Haustüre zu deponieren. Kurze Zeit später erschien dann ein bislang unbekannter Täter und holte den Karton ab.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell