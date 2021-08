Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Fettexplosion in der Badstraße

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 11.20 Uhr in der Badstraße in Aidlingen zu einer Fettexplosion, die zwei schwer verletzte Personen zur Folge hatte. Eine 47 Jahre alte Bewohnerin hatte Fett in einem Topf erhitzt und diesen vermutlich kurzzeitig aus den Augen gelassen. Mutmaßlich begann das Öl zu rauchen oder zu brennen. Der 20 Jahre alte Sohn versuchte diesem Umstand mit Wasser entgegen zu wirken, was letztlich wohl zu einer Fettexplosion führte. Die Frau und der junge Mann konnten den Brand mit nassen Kleidungsstücken ersticken. Der 20-Jährige erlitt Verbrennungen. Die 47 Jahre alte Frau erlitt eine Rauchgasvergiftung. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Aidlingen befand sich mit drei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. Die betreffende Wohnung musste anschließend belüftet werden. Der entstandene Sachschaden blieb gering.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell