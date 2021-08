Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Pleidelsheim: Lkw schiebt drei Fahrzeuge aufeinander

Ludwigsburg (ots)

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 23.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwoch gegen 14:00 Uhr auf der Landesstraße 1125 zwischen Murr und Pleidelsheim ereignete. Aufgrund einer roten Ampel kam es auf Höhe der Bundesautobahnanschlussstelle Pleidelsheim zu einem Rückstau. Ein 44-Jähriger, der mit seinem Lkw in Richtung Pleidelsheim unterwegs war, bemerkte den vor ihm stehenden Opel eines 57-Jährigen zu spät und fuhr, trotz eingeleiteter Vollbremsung, auf. Durch den Aufprall wurde der Opel auf einen Renault eines 19-Jährigen geschoben, dieser wiederum auf einen Ford, indem ein 54-Jähriger saß. Der Opel-Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Opel und der Renault waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

