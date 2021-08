Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Höfingen: Einbrüche in Wohnhäuser

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht zum Donnerstag brach ein noch unbekannter Täter in beide Hälften eines Doppelhauses in der Erwin-Schöttle-Straße in Höfingen ein. Zunächst versuchte der Täter eine Seitentür einer Doppelhaushälfte aufzuhebeln. Vermutlich da ihm das nicht gelang, wuchtete er dann das Schutzgitter eines Kellerfensters aus der Verankerung und brach anschließend das dahinter liegende Fenster auf. So gelang der Einbrecher in das Haus, das er nahezu vollständig durchsuchte. Ob er etwas Stehlenswertes fand, steht derzeit noch nicht fest. Im Anschluss machte er sich auch an der zweiten Doppelhaushälfte zu schaffen und verschaffte sich ebenfalls Zutritt. Mutmaßlich machte er sich jedoch ohne Diebesgut aus dem Staub. Der entstandene Gesamtsachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

