POL-KN: (Blumberg, Lkrs. VS) Verdächtiges Gewehr entpuppt sich als Luftdruckwaffe

Blumberg (ots)

Eine Luftdruckwaffe hat am Samstagnachmittag in der Leberenstraße bei der Lohhütte zu einer kurzfristigen Verwirrung und einem Polizeieinsatz geführt.Ein Zeuge meldete der Polizei Donaueschingen, er habe dort im Vorbeifahren einen Mann mit einem Jugendlichen gesehen, die mit einem Gewehr hantierten. Zwei Streifenwagenbesatzungen machten sich auf den Weg zu der Örtlichkeit, wo sie ein Ehepaar mit ihren Kindern antrafen. Bei der Nachschau in deren Auto fanden sie auch ein täuschend echt aussehendes Luftdruckgewehr. Das auch als Softair-Waffe bezeichnete Gewehr wurde von den Beamten sichergestellt. Es wird nun untersucht, ob hierfür ein Waffenschein notwendig ist.

