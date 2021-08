Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Renningen-Malmsheim: Sachbeschädigung an Schule

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Freitag und Mittwoch suchten noch unbekannte Täter das Gelände einer Schule in der Schulstraße in Malmsheim auf und verursachten dort Sachschaden. Die Unbekannten hinterließen mit einem Schmierstoff auf dem Pausenhof einen großflächigen Kreis mit einem Kreuz darin. Außerdem wurde die Scheibe eines Fensters der Mädchentoilette eingeworfen. Es ging jedoch nur die äußere Verglasung zu Bruch, so dass ein Eindringen nicht möglich war. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Renningen, Tel. 07159 8045-0, zu melden.

