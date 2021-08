Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Rutesheim: Einbruch in Tiefgarage - hochwertige Pkw-Räder entwendet

Ludwigsburg (ots)

Der Polizeiposten Rutesheim, Tel. 07152 99910-0, sucht Zeugen, die zwischen Mittwoch 20:00 Uhr und Donnerstag 09:00 Uhr in der Kurt-Schaible-Straße in Rutesheim Verdächtiges wahrgenommen haben. Bislang unbekannte Täter hebelten die Zugangstür zu einer Tiefgarage auf und demontierten anschließend die Räder eines dort geparkten Porsches im Wert von etwa 8.000 Euro. Durch den Einbruch entstand zudem ein Sachschaden in einer Höhe von etwa 5.000 Euro.

