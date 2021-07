Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht in Neustadt/Mußbach

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 11.07.2021, stellte ein Mußbacher seine schwarze Mercedes C-Klasse gegen 23:00Uhr auf einem Parkplatz in der Hermann-Löns-Straße ab. Als er am nächsten Morgen zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er einen frischen Streifschaden im Bereich des linken, vorderen Kotflügels fest. Der Verursacher hatte sich jedoch von der Unfallstelle entfernt, ohne zuvor seiner Verpflichtung zur Schadensregulierung nachzukommen. Entsprechend wurde durch die Polizei Neustadt ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Anwohner und Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bezüglich des Unfallverursachers geben können werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neustadt (Tel.: 06321 854-0; E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

