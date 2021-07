Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Verkehrsunfall - verletzter Motorradfahrer

Grünstadt, Gem. Kleinkarlbach/Bobenheim, L 517 - 11.07.2021, 15:10 Uhr (ots)

Ein 24-jähriger PKW-Fahrer fuhr auf der L 517 von Kleinkarlbach Richtung Bobenheim/Bg.. Hinter ihm fuhr ein 55-jähriger Motorradfahrer. Höhe Einfahrt Parkplatz Krumbachtal bog der PKW-Fahrer unmittelbar links ab in einen Wirtschaftsweg, um zu wenden. Im gleichen Moment hatte der Motorradfahrer angesetzt, den langsam fahrenden PKW zu überholen. Beim Zusammenstoß stürzte der Motorradfahrer, wobei er sich eine Fußverletzung zuzog. An dem Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000EUR.

