Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Mit Farbe beschmiert

Deidesheim (ots)

Das ehemalige Bahnhofsgebäude sowie die zum Bahnsteig gewandte Gebaüdeseite eines dort ansässigen Betriebs für Kellereibedarf, wurden am vergangenen Wochenende (9.-11. Juli) durch Unbekannte großflächig mit roter Farbe beschmiert. Besonders ärgerlich, die Wand der Firma wurde erst kürzlich frisch gestrichen, um alte Schmierereien zu beseitigen. Die Polizeiinspektion Haßloch nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

