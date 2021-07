Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeits-

Verkehrskontrollen im Dienstgebiet

Bad Dürkheim (ots)

Am 09.07.2021 führten Beamte der Polizeiinspektion Bad Dürkheim Geschwindigkeitskontrollen an zwei Stellen im Dienstgebiet durch. Im Rahmen der ersten Kontrollstelle im Zeitraum von 10:30 - ca. 10:50 Uhr im Römerweg Wachenheim konnten keine Verstöße festgestellt werden, alle Fahrzeugführer verhielten sich vorschriftsmäßig. Bei einer zweiten Kontrollstelle, eingerichtet im Zeitraum von 11:10 Uhr bis 12:15 Uhr im Bereich des Kindergartens in der Dackenheimer Straße in Freinsheim, mussten hingegen insgesamt 8 Fahrzeugführer beanstandet werden. Sechs davon überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h - der Spitzenreiter wurde mit 52 Km/h gemessen. Zwei weitere Fahrzeugführer hatten den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht ordnungsgemäß angelegt. Gegen alle Fahrzeugführer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Im Rahmen von weiteren Kontrollen, insbesondere im Hinblick auf alkoholisierte Fahrzeugführer, im Nachtzeitraum vom 09.07.2021 auf den 10.07.2021 konnte kein weiteres Fehlverhalten der kontrollierten Fahrzeugführer festgestellt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell