POL-PDNW: Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Neustadt/Weinstraße (ots)

Einer 58-jährigen Frau wurde am 09.07.2021 zwischen 12:30 Uhr und 13:45 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Martin-Luther-Straße der Gelbeutel gestohlen. Unbekannte entnahmen den Geldbeutel aus dem mitgeführten Rucksack. Bemerkt hat das die Geschädigte erst an der Kasse, als sie ihre Waren bezahlen wollte. Die Gesamthöhe des Schadens liegt in etwa bei 100 Euro.

