Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei dem Versuch eine Parklücke anzufahren entstand hoher Sachschaden

Am Samstag (01.05.2021, gegen 09:20 Uhr) befuhr eine 45jährige Frau aus Hürth die Horbeller Straße in Richtung Luxemburger Straße. Hinter ihr fuhr ein 58jähriger Hürther in seinem Pkw. Kurz vor der Luxemburger Straße stellte sie auf der linken Seite einen freien Parkplatz fest und beabsichtigte dort zu parken. Hierzu wendete sie ihren Pkw. Der 58jährige befuhr zu diesem Zeitpunkt bereits den Linksabbiegestreifen neben der Frau und wollte an der nächsten Kreuzung nach links in Richtung Köln abbiegen. Als die 45jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw nach links lenkte, befand sich der andere Pkw bereits in Höhe ihres Fahrzeugs und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Pkw - die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die beiden Fahrzeugführer wurden leicht verletzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Die Unfallstelle war kurzzeitig gesperrt. (ms)

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis, übermittelt durch news aktuell