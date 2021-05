POL-REK: 210501-1: Polizeieinsätze in der Mainacht - Rhein-Erft-Kreis

Polizei Rhein-Erft-Kreis

In der Zeit zwischen Freitagabend (30. April) 20:00 Uhr und Samstagmorgen (01. Mai) 04:00 Uhr wurden im Einsatzleitrechner der Polizeileitstelle insgesamt 87 Einsätze eröffnet. Zum Vergleich, im Vorjahr mussten die Beamtinnen und Beamten zu insgesamt 103 Einsätzen ausrücken. Dreizehnmal lautete das Einsatzstichwort Ruhestörung (Vorjahr 10), dreimal Randalierer (Vorjahr 2) und ebenso wie im vergangenen Jahr einmal Sachbeschädigung. Diesbezüglich hatten mehrere Jugendliche in Pulheim- Dansweiler an der Ecke An der Maar/ Marienstraße gegen 03:40 Uhr zwei Verkehrszeichen umgeknickt. Die eingesetzten Polizisten konnten die Verdächtigen im Rahmen ihrer Suche nicht mehr antreffen. Sie fertigten eine Strafanzeige. Verstöße gegen die aktuell geltenden Corona- Schutzbestimmungen wurden der Polizei ebenfalls nur vereinzelt mitgeteilt, bzw. durch die Polizei festgestellt. Dabei handelte es sich um Verstöße gegen das Ansammlungsverbot im kleineren Rahmen und die nächtliche Ausgangsbeschränkung. In einem Fall kontrollierten Polizisten gegen 02:00 Uhr in Brühl auf dem Rodderweg einen Elektro- Scooter. Das Fahrzeug wurde durch einen 19- jährigen Mann aus Brühl gelenkt. Mit ihm befand sich auf dem Trittbrett des Fahrzeugs ein weiterer junger Mann aus Brühl. Der Fahrzeugführer stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Strafanzeigen wegen dieses Verkehrsdeliktes und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Weiterhin wurden gegen beide Anzeigen wegen eines Verstoßes gegen die nächtliche Aufenthaltsbeschränkung vorgelegt. (pw)

