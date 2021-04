Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 210430-5: Beifahrertür beschädigt - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein Radfahrer soll am Donnerstagmittag (29. April) gegen die Beifahrertür einer Autofahrerin getreten haben. Um 13.00 Uhr fuhr eine 62-jährige Hürtherin mit ihrem Auto auf der Straße "In den Höhnen". In Höhe des Gustav-Stresemann-Rings sei dann plötzlich ein Radfahrer nach rechts auf die Fahrbahn eingebogen. Die Zeugin habe ausweichen müssen und auf Grund dessen habe sie gehupt. Der Radfahrer sei ihr dann bis zu einem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes an der Ingeborg-Bachmann-Straße gefolgt. Als sie ihr Fahrzeug abgestellt hatte, habe der Radfahrer gegen ihre Beifahrertür getreten und habe die Seniorin angeschrien. Die 62-Jährige stellte eine Delle an ihrer Beifahrertür fest und wollte die Situation klären, woraufhin der Radfahrer, der sich mittlerweile vor dem Eingang des Lebensmittelmarktes befand, sie wieder angeschrien haben soll und sich von der Örtlichkeit entfernte. Die 62-Jährige erstattete Strafanzeige. Ihrer Beschreibung zufolge war der Mann 35 bis 40 Jahre alt, groß und von schlanker Statur. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter 02233 52-0 oder per E-Mail unter poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de zu melden. (akl)

