Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Deidesheim) Mit 1,76 Promille unterwegs

Deidesheim (ots)

Weil ihr am Montagvormittag (14. Juni 2021, 11 Uhr) ein Mann mit schwankendem Gang an einem Einkaufsmarkt auffiel und dieser im Begriff war sich hinter das Steuer eines Opels zu setzen, informierte eine Zeugin die Polizei. Beim Eintreffen Streife war das Auto schon weg. Über das notierte Kennzeichen gelangten die Beamten zur Wohnaschrift des Autobesitzers. Er habe einige Bier am Vorabend getrunken, sagte der 52-Jährige. Der Atemalkoholtest zeigte 1,76 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, den Führerschein kassierte die Polizei.

