Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Verkehrsschilder umgefahren

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.06.2021, gegen 11:00 Uhr konnte durch eine Streifenbesatzung, an der Einmündung L 455/ Erpolzheimer Straße, mehrere beschädigte Verkehrszeichen auf der dortigen Verkehrsinsel festgestellt werden. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Abbiegen aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Verkehrsschilder und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Der Unfallzeitpunkt ist unbekannt. Hinweise auf den Verursacher liegen keine vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de

