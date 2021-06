Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Ellerstadt) - aufmerksamer Zeuge klärt Unfallflucht

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.10.2021, 11:00 Uhr wurde ein Verkehrsschild an der Feuerbergkreuzung in Ellerstadt beschädigt. Eine Fahrerin eines Seat Ibiza befuhr die L526 von Ellerstadt kommend in Fahrtrichtung Erpolzheim. An der dortigen Kreuzung fuhr sie aufgrund bislang unbekannten Gründen auf eine Verkehrsinsel auf und kollidierte mit einem Verkehrsschild. An dem Verkehrsschild entstand ein Schaden von 200 Euro. Danach hielt sie am Fahrbahnrand, schaute nach ihrem Schaden und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfall konnte durch einen aufmerksamen Zeugen beobachtet werden. Er informierte unverzüglich die Polizei. Am Unfallort konnte noch das vordere Kennzeichen aufgefunden werden. Dadurch konnte eine 70-jährige Fahrerin an ihrer Wohnanschrift im Bereich Frankenthal ermittelt werden. An ihrem Seat entstand ein Sachschaden von 3000 Euro im Frontbereich. Gegen sie wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell