Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Reifen geplatzt

BAD DÜRKHEIM (ots)

Am 14.06.2021, gegen 19:00 Uhr, kam es Im Röhrich in Bad Dürkheim zu einem Verkehrsunfall durch einen geplatzten Reifen. Ein 33-jähriger Fahrer eines VOLVO befuhr die Straße "Im Röhrich" in Fahrtrichtung B37, als ihm plötzlich aus nicht bekannten Gründen der hintere linke Reifen platzte und er infolge dessen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Danach touchierte er einen geparkten Mini Cooper und fuhr auf einen ebenfalls geparkten VW Tiguan auf. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von 1600 Euro.

